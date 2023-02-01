اختتام موسم الروبيان 2022 بوفرة في الإنتاج وأسعار بمتناول الجميع

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اُختتم موسم الروبيان 2022م أمس, بوفرة صيد الروبيان وأسعار في متناول جميع المستهلكين، حيث تراوحت الأسعار ما بين 350 إلى 1400 ريال للمن الواحد (16 كيلو)، وذلك بحسب حجم ولون الروبيان وأماكن الصيد.

وشهد هذا الموسم الذي استمر لمدة 6 أشهر تغذية مختلف الأسواق المحلية في المنطقة بالروبيان والأسماك، حيث حصل أكثر من 1400 مركب صيد من فئة (اللنشات) وقوارب الصيد الصغيرة على تصاريح الصيد خلال موسم الروبيان 2022م، في كل من فرضة الجبيل القطيف ودارين.

وأوضح عدد من بائعي الأسماك والروبيان في السوق المركزي بمحافظة القطيف، أن موسم صيد الروبيان يعد فرصة مهمة للبائعين والمتسوقين، مبينين أن هذا الموسم امتاز بوفرة في صيد الروبيان، نظراً لدخول العديد من مراكب الصيد في مختلف سواحل المنطقة الشرقية الممتدة من محافظة الخفجي شمالاً إلى محافظة سلوى جنوباً.

كما أضاف البائعين أن أماكن صيد الروبيان والأسماك على طول سواحل المنطقة تمتاز بوفرة غذائية من الأعشاب البحرية المتنوعة التي تمثل مصدر رئيسي لغذاء الأسماك والروبيان، مشيرين إلى أن مباحر الصيد تمتاز بعمقها ودفئ مياهها وهو الأمر الذي يسهم في تنوع الروبيان والأسماك.

بدورها شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة الامتثال لقرار حضر صيد الروبيان، الذي يمتد لمدة ستة أشهر من كل عام، وذلك لإعطائه فرصة للتكاثر والاستدامة والمحافظة عليه للأجيال القادمة، منوهة بتطبيق القرارات النظامية بحق المخالفين.