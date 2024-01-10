اختتام ندوة “الإعلام والصحافة الرياضية الدولية”

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اختُتمت اليوم ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية، التي نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالشراكة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، على مدى ثلاثة أيام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.

وتناولت الندوة خلال أيامها الثلاثة، عددًا من الجلسات، بدايةً من جلسة الأخلاقيات في الصحافة الرياضية والتي قدمها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التي قدمها البروفيسور في جامعة برشلونة والعضو المؤسس باللجنة العلمية بالأولمبية الدولية إيميليو فيرنانديز، والإعلام في المجتمع بإدارة رئيس التحرير في القناة الرياضية الكرواتية جورا أوزميك، والتعليق والتحليل في المجال الرياضي التي ألقاها رئيس العلاقات الدولية في نادي أولمبياكوس اليوناني كونستانتينوس فيرنينكوس، وإنتاج البث الرياضي التي تناولها الرئيس التنفيذي لخدمات البث الأولمبية باللجنة الدولية يانيس أكسارخوس، ووسائل الإعلام والألعاب الأولمبية، والتي قدمها المدير التنفيذي للاتصال الرياضي في جامعة الآباما آندرو بيلينجز.

وهدفت الندوة إلى مواكبة العمل الإعلامي السعودي مع النهضة الرياضية الشاملة التي تعيشها المملكة، والاطلاع على السبل العلمية والمتطورة في المجال الإعلامي، لتطبيقها على أرض الواقع لنقل القصة المبهرة للحركة الرياضية بالمملكة.