اختتام ورشة “فنّ كتابة المادة الصحفية” بحضور الأميرة ديمة آل سعود

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اختتمت الورشة التدريبية “فنّ كتابة المادة الصحفية” بحضور الأميرة ديمة بنت فهد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة مجلس إدارة صحيفة سهم الإلكترونية، بالتعاون مع معهد وطن التعلم للتدريب، استمرت ثلاثة أيام، قدمها مساعد رئيس تحرير صحيفة أخبار المستشار الإعلامي جيلاني بن شايق الشمراني، حضرها 29 متدرباً ومتدربة، من المنتسبين لصحيفة سهم، وصحف أخرى، وعدد من طالبات كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأكدت الأميرة ديمة خلال حفل أقيم بفندق مداريم كراون على أهمية القلم، وتسخيره لخدمة هذا الوطن العظيم، وأن الصحافة مسؤولية تُوجِب أن يكون منتسبيها على قدر هذه المسؤولية، بتسليط الضوء على ما تحقق من مشاريع تنموية، وإبراز الدور الكبير الذي تقوم به دولتنا على كافة الأصعدة، تماشياً مع رؤيتنا الطموحة 2030، وخدمة لقيادتنا الرشيدة – أيدها الله -.

وفي الختام شكر رئيس تحرير “سهم” أحمد عزيز الأميرة ديمة آل سعود حضورها وحرصها على تطوير كوادر الصحيفة مهارياً من خلال عقد مثل هذه الدورات المتخصصة، وثمن لرجل الأعمال فيصل بن عبدالله المطلق حضوره ودعمه المستمر، مشيداً بما قدمه المدرب “الشمراني” من علوم ومهارات لفنّ كتابة المادة الصحفية، وشكر “عزيز” د. فواز العنزي تنسيقه وترتيبه وإشرافه على الدورة لتخرج بهذا المستوى المشرف، متمنياً للمتدربين التوفيق في حياتهم المهنية.