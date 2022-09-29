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اختراق حساب “أبل” الإخباري بمجلة أمريكية وإرسال إخطارات مسيئة للمستخدمين

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 سبتمبر 2022 - 4:26 صباحًا

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أعلنت شركة Fast Company Engadget الأمريكية، أن حساب “أبل” الإخباري الخاص بمجلتها الإلكترونية التي تحمل نفس الاسم قد تم اختراقه؛ حيث تلقّى المشتركون بالمجلة العديد من الرسائل والإخطارات المسيئة.

وأفادت الشركة في بيان لها، وفقاً لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، بأن القراصنة تمكنوا من اختراق الحساب واستخدامه في إرسال رسائل عنصرية وغير ملائمة للمشتركين بالمجلة.

فيما سارعت شركة “أبل” الأمريكية بتعليق الحساب الإخباري للمجلة، مؤكدةً أنه تم اختراقه ونشر مقال بتفاصيل عملية القرصنة، في تحدٍ واضح للشركة المالكة للحساب.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 سبتمبر 2022 - 4:26 صباحًا
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Waleed

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