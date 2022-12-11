اختصاصية تغذية تنصح بطعام يطيل العمر عند تناوله يومياً

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وفقًا لدراسة جديدة نُشرت نتائجها في دورية PLOS Medicine، يمكن استبدال اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بالبقوليات والحبوب الكاملة والخضراوات بهدف المساعدة في زيادة متوسط العمر المتوقع لأكثر من عشر سنوات للأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع شبكة CNBC الأميركية.

نظام غذائي نباتي

لا يفكر الكثيرون على الفور في البقوليات عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي ينبغي تناولها بشكل يومي وتحقق فوائد على المدى البعيد. لكن تقول سامانثا هيلر أخصائية التغذية الأميركية إنها تتناول البقوليات كل يوم كجزء من نظامها الغذائي النباتي للحفاظ على القوة الجسدية والمساعدة في مقاومة الأمراض.

فوائد صحية متعددة

إن أكثر أنواع البقوليات شيوعًا هي الفاصوليا، بما في ذلك الفاصوليا السوداء والعدس وفول الصويا والفول وفول السوداني والحمص. وتشمل فوائد البقوليات الصحية الرئيسية ما يلي:

• البروتين: تعتبر البقوليات مصدرًا ممتازًا للبروتين الضروري للعديد من الوظائف البيولوجية. يوفر الكوب الواحد من خمسة إلى 10 غرامات من البروتين.

• الألياف: تعد البقوليات مصدرًا مهمًا للألياف الغذائية – يحتوي الكوب الواحد على أربعة إلى 14 غراما. تساعد الألياف على تقوية جهاز المناعة وخفض الكوليسترول وتقليل الالتهابات وإدارة نسبة السكر في الدم والوزن وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

• المعادن: تحتوي البقوليات على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك. تلعب المعادن أدوارًا أساسية في جسم الإنسان.

• مضادات الأكسدة: تحتوي الفاصوليا على العديد من مركبات البوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية تعمل على إصلاح الخلايا والأنسجة.

وقاية من أمراض مزمنة

أظهرت الأبحاث أن كل هذه الخصائص الغذائية يمكن أن تحمي من الأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

توصي جمعيات السرطان والسكري والقلب الأميركية بتناول البقوليات كبديل للبروتينات الحيوانية للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بتلك الأمراض المزمنة.