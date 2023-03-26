اختطاف أمريكيين في هايتي

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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (السبت)، اختفاء مواطنين أمريكيين في هايتي، وذلك تعليقاً على الأنباء التي أوردتها وسائل إعلامية بأن زوجين من فوريدا اختطفا في هايتي.

وقال المتحدث: «الحكومة على علم بتقارير عن اختفاء مواطنين اثنين في هايتي»، مضيفاً: «عندما يكون مواطن أمريكي مفقوداً، نعمل عن كثب مع السلطات المحلية أثناء قيامها بجهود البحث».

وكان التماس نشرته امرأة عبر الإنترنت، قالت فيه إنها من أقارب الزوجين آن أبيجيل توسان وجان ديكنز توسان، اللذين يبلغان من العمر 33 عاماً، اختطفا بالقرب من العاصمة بورت أو برنس، وهما محتجزان منذ أيام، موضحة أنهما كانا في رحلة من أجل زيارة عائلية وحضور مهرجان عندما اختطفا، بينما كانا على متن حافلة، بحسب شبكة «CNN».

وازدادت عصابات هايتي قوة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مواز في عام 2021، وتعتبر مناطق كثيرة من العاصمة ومعظم الريف خارج القانون.