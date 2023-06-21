اختفاء غواصة سياحية بعد أكثر من 24 ساعة على انطلاقها.. والسبب “تيتانيك”

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، حول اختفاء غواصة سياحية بعد أكثر من 24 ساعة على انطلاقها.

وذكرت أن الغواصة انطلقت برحلة استكشافية في أعماق المحيط الأطلسي، بهدف اكتشاف حطام سفينة “تيتانيك”، التي غرقت عام 1912، وراح ضحيتها أكثر من 1500 شخص.

وبينت أن حادث الغواصة السياحية أثار العديد من التساؤلات، حول مصير السياح الخمسة العالقين في البحر، خاصة أن الأمل الوحيد لإنقاذهم 96 ساعة فقط، بحسب ما أشار خفر السواحل الأمريكية.

وأفادت بأن هذه الرحلة ليست الأولى لشركة “أوشن غيت”، المسؤولة عن القيام بالرحلات الاستكشافية، عبر غواصات مصنوعة من ألياف الكربون، وتزن نحو 10 آلاف كيلوجرام، قادرة على حمل 5 أشخاص والصول لعمق 4 آلاف متر، تحت سطح الماء لمدة تصل إلى 96 ساعة.