ارتفاع أرباح “الرياض” 18% في الربع الثالث إلى 1.8 مليار ريال

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أعلن بنك الرياض عن النتائج المالية للربع الثالث من 2022 حيث سجل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال مقابل أرباح 1.5 مليار ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع 18 %.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ،وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل العمليات الأخرى . في حين كان هناك انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ، و توزيعات الأرباح وصافي دخل المتاجرة.

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى.”