ارتفاع أرباح “سيسكو” 269 % في الربع الثالث إلى 14 مليون ريال

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” عن النتائج المالية للربع الثالث من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 14 مليون ريال مقابل أرباح 4 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع 269 % .

يرجع سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحسُن إجمالي الربح للفترة إلى 105.8 مليون ريال من 97.0 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي وذلك نتيجة لتحسن أداء كلاً من قطاعي خدمات المياه والخدمات اللوجستية وذلك نتيجة تحسن مزيج المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات. وارتفع دخل الشركات التابعة في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 7.9٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، حيث حقق 8.2 مليون ريال .