ارتفاع أسعار الذبح في المسالخ ينعش سوق العمالة المخالفة بوادي الدواسر

المناطق_فالح الدوسري

شهدت أسعار ذبح الأضاحي في مسالخ محافظة وادي الدواسر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك 1444هـ، ممّا دفع عددًا من المواطنين للتساؤل حول مسببات زيادة الأسعار.

وحسب بيان الأسعار في المسالخ فقد بلغ 95 ريالاً لذبح الأغنام و400 ريالاً للإبل، مقارنة بـ 85 ريالا لذبح الأغنام و350 للإبل في عيد الأضحى الماضي.

وتشهد مسالخ محافظة وادي الدواسر ازدحامًا كبيرا خلال فترة الأعياد نسبة للإقبال الكبير على الذبح في المسالخ، من قبل المواطنين والمقيمين في المحافظة، لكن البعض فوجئ بزيادة أسعار الذبح خاصة من يمتلك أكثر من أضحية.

ويشير بعض المتعاملين في المسالخ أن الأسعار الجديدة تشمل إلى جانب الذبح عددا من الخدمات الاختيارية للمستفيدين وبأسعار معقولة بالتعاون مع الشركة المشغلة للمسالخ.

وقال مواطنون: إن الزيادة غير مبررة خاصة في ظل نفس الخدمات التي تقدمها المسالخ من قبل ولا يوجد إضافات تتماشى مع هذه الزيادات، داعين إلى أهمية التقيّد بالأسعار وعدم زيادتها كل موسم.

الجدير بالذكر أن الزيادة في الأسعار تدفع بعض المواطنين للتوجه نحو الذبح خارج المسالخ وبطرق مخالفة بالتعاون مع العمالة الوافدة نسبة لقلة تكلفتها، الأمر الذي أنعش سوقها وزاد عدد المتعاملين معها بطرق مخالفة.