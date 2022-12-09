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ارتفاع أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وعيار 24 يسجل 215 ريال للجرام

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 8:35 صباحًا
ارتفاع أسعار الذهب

المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 188.73 ريال 50.33 دولار، وعيار 18 وصل إلى 161.77 ريال، 43.14 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.69 ريال، 57.52 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 197.72 ريال، 52.72 دولار.

وبلغ سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6686 ريالاً، ما يعادل (1783 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1801 ريال، ما يعادل (481 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1890 ريالاً، ما يعادل (504 دولارات).

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وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2062 ريالاً، ما يعادل (550 دولاراً).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 8:35 صباحًا
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