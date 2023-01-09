ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

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واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم، وارتفعت إلى ذروة ثمانية أشهر بدعم من تراجع الدولار .

وارتفع الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.7 في المئة، لتصل إلى 1878.06 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المئة، مسجلةً 1881.90 دولاراً للأوقية.

وصعدت الفضة في العقود الفورية بنسبة 1 في المئة، لتصل إلى 24.04 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1 في المئة،ليصل إلى 1822.62 دولاراً، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.2 في المئة ليتداول عند سعر 1088.38 دولاراً.