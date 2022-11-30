ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 211 ريال للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المملكة، بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 184.93 ريال، 49.32 دولار، وعيار 18 وصل إلى 158.51 ريال، 42.27 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.35 ريال، 56.36 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 193.74 ريال، 51.66 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم بالأسواق المحلية، كالآتي:

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1775 ريالاً، ما يعادل (473 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1859 ريالاً، ما يعادل (495 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2028 ريالاً، ما يعادل (541 دولاراً).