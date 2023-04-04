ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريال للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها، خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.77 ريال، 55.67 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.95 ريال، 47.72 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.60 ريال، 63.63 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.72 ريال، 58.32 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1968.20 دولار.

وأشارت وكالة رويترز، إلى تراجع الفضة في المعاملات الفورية 2.1 إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفاض البلاتين واحدًا بالمئة إلى 981.89 دولار، والبلاديوم 0.7 % إلى 1449.94 دولار.