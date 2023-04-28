ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم .. وعيار 21 يسجل 211 ريال للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 211.06 ريال، 56.28 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.91 ريال، 48.24 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 241.22 ريال،64.32 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 221.11 ريال، 58.60 دولار.

على جانب آخر، تتجه أسعار الذهب بالسوق العالمي، اليوم الجمعة، لتحقيق ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي، بعد أن دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار، المستثمرين، للإقبال على الأصول الآمنة، مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر مايو المقبل.