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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم .. وعيار 21 يسجل 211 ريال للجرام

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 10:45 صباحًا
أسعار الذهب في السعودية

المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 211.06 ريال، 56.28 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.91 ريال، 48.24 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 241.22 ريال،64.32 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 221.11 ريال، 58.60 دولار.

على جانب آخر، تتجه أسعار الذهب بالسوق العالمي، اليوم الجمعة، لتحقيق ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي، بعد أن دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار، المستثمرين، للإقبال على الأصول الآمنة، مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر مايو المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (1.989.50) دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة (1.1%) ،فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند (1999.00) دولار للأوقية، وفقا لـ« CNBC» عربية..

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 10:45 صباحًا
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