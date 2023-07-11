ارتفاع أسعار الذهب في المملكة بداية تعاملات الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 203.29 ريال

ارتفاع أسعار الذهب بالسعودية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (203.29) ريال، مقارنة مع نحو (202.97) بإغلاق أمس الإثنين.