ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1665.29 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 0115 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1673.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 في المئة مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج

وأبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي) تصميما على رفع أسعار الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لايل برينارد يوم الجمعة دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحقق عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 19.12 دولار للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.3 في المئة إلي 861.50 كما ارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2167.75 دولار.