ارتفاع أسعار الذهب

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد آمال المستثمرين بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 1984.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولاراً.

وشهدت الفضة ارتفاعاً 0.4 % لتصل إلى 23.8 دولاراً للأوقية وبنسبة 7.2 %، واستقر البلاتين عند 892.65 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولاراً للأوقية .