ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب توقعات الطقس

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم، بعد تراجعها خلال الأسبوع الماضي، إذ تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا ستتراجع بعد فترة دفء غير معتادة.

وذكرت تقارير إعلامية أن أسعار العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية للغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 8ر5% بعد تراجعها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15%. وبحسب توقعات الأرصاد، ستتراجع درجات الحرارة في بعض مناطق أوروبا خلال الأسبوع المقبل؛مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة.

في الوقت نفسه أدت انقطاعات الكهرباء في النرويج إلى اضطراب إمدادات الغاز النرويجي إلى باقي دول أوروبا، فقد تضرر أكثر من حقلي غاز من أزمة الكهرباء، بحسب شركة جازكو المشغلة لشبكة خطوط الغاز الطبيعي في النرويج.

في الوقت نفسه، مازالت أسعار الغاز تتعرض للضغوط بعد فترة الطقس المعتدل خلال الأسابيع القليلة الماضية؛مما أدى إلى تأخر بدء الطلب على طاقة التدفئة في أوروبا.

وقد جرى تداول العقود الهولندية بسعر 102 يورو لكل ميجاوات/ساعة بتراجع نسبته 2ر4% عن سعر العقود يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.