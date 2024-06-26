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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جراء زيادة الطلب العالمي

26 يونيو 2024 - 5:39 مساءً

المناطق_متابعات

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا في التعاملات الأوروبية مع زيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم مما يزيد المخاوف من اشتداد التنافس على السلعة في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا ارتفع بنسبة 2.9% لتصل الزيادة التراكمية منذ أول أبريل الماضي إلى نحو 25%.

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وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الحالية في مناطق من آسيا بينها اليابان وكوريا الجنوبية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المسال خلال الشهور المقبلة، وهو ما يهدد بجذب شحنات منه بعيدا عن أوروبا.

26 يونيو 2024 - 5:39 مساءً
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