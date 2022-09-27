ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد الخلاف بين روسيا أوكرانيا بشأن عبور إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية اليوم بنحو 22 % في بداية التعاملات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور بعد تحذير شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم نظيرتها الأوكرانية نافتوجاز من أن لجوء الأخيرة إلى تحكيم خارجي بشأن المدفوعات يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات روسية على الشركة الأوكرانية.

ويعني هذا احتمال اضطراب الإمدادات الحالية للغاز الروسي إلى شمال غرب أوروبا عبر أوكرانيا، بعد ساعات من أنباء عن اكتشاف تسرب غازي في خطي النقل نورد ستريم1 ونورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت شركة نافتوجاز إنها تسعى للحصول على مستحقاتها لدى جازبروم من خلال اللجوء إلى محكمة تحكيم سويسرية، مشيرة إلى أن كل التحويلات تتم وفق عقود تتضمن إما الحصول على كميات من الغاز الروسي مقابل عبور الإمدادات الروسية للأراضي الأوكرانية أو الحصول على رسوم مالية.

وتقول جازبروم إنها لا تستطيع دفع ثمن كميات رفضت أوكرانيا استقبالها بسبب عدم تشغيل نقطتي ضغط موجودتين داخل أراضي أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي.

وأنهت عقود الغاز الهولندي القياسية للسوق الأوروبية تعاملات اليوم بارتفاع نسبته 7 % إلى 186.10 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

كما ارتفع الغاز البريطاني نسبة 34 % في بداية التعاملات قبل أن يفقد أغلب مكاسبه لينهي التعاملات بارتفاع نسبته 6.2 % إلى 255.65 بنس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.