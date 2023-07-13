ارتفاع أسعار النفط اليوم وخام “برنت” يسجل 80.17 دولار للبرميل

المناطق_متابعات

سجلت أسعار النفط، ارتفاعاً جديداً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الخميس)، بعدما أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالاً في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بـ 6 سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 75.79 دولار.

وكانت بيانات أمريكية قد أظهرت مؤخراً ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.