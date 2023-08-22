ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، قبل بيانات تصدر في وقت لاحق من المتوقع أن تظهر تراجعًا في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، لكن استمرار المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد الصيني حدّ من الصعود.

وبحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 10 سنتات إلى 84.56 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات إلى 80.81 دولار للبرميل.

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

أظهر استطلاع أولي أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها الخاصة غدًا الأربعاء.

كما جاء في مذكرة من إيه.إن.زد للأبحاث، أن السوق تركز أيضًا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع الحاليّ.

أسعار الفائدة في أمريكا

دعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية توقعات أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف توقعات الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.

علاوة على ذلك، أدى التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الضغط أيضًا على الأسعار.

تراجع خام برنت

أنهى خام برنت والخام الأمريكي جلسة أمس الاثنين على تراجع، بعد خفض دون التوقعات من البنك المركزي الصيني لسعر الإقراض لأجل عام، ما تسبب في خيبة أمل بالسوق التي كانت تتوقع المزيد من خطوات التحفيز القوية وسط تراجع سريع في الزخم الاقتصادي.

وقالت أوراسيا جروب في مذكرة، إن “الضعف الاقتصادي الصيني يلقي بثقله على أسعار النفط وسيضع سقفًا لها هذا العام، خاصة أن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق”.