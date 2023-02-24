ارتفاع أسعار النفط مدعومة بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم (الجمعة)، بعدما فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا، زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.7% إلى 82.82 دولارا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.8% إلى 76.02 دولارا للبرميل.

وكان الخامين أنهيا معاملات أمس الخميس، على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وعلى مدار الأسبوع، انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريبا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالي.