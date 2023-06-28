ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 72 دولارا للبرميل

المناطق_متابعات

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك، وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.66 بالمئة إلى 72.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 68.20 دولار للبرميل.