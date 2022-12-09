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ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 76 دولارا للبرميل

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 11:57 صباحًا

المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.74 دولار للبرميل بارتفاع 59 سنتا، أو 0.8%، بعد أن هبطت 1.3% أمس الخميس.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا، بما يعادل 1%، إلى 72.14 دولار للبرميل، بعد أن سجل انخفاضا 0.8% عند التسوية في الجلسة السابقة.

ويرجع سبب الارتفاع لتوقف خط أنابيب الخام الرئيسي الذي يربط كندا بالولايات المتحدة، ما زاد من حالة عدم اليقين وعزز مخاوف السوق بشأن العرض، في حين أدى نقص السيولة إلى جلسة تداول متقلبة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 11:57 صباحًا
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