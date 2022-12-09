ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 76 دولارا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.74 دولار للبرميل بارتفاع 59 سنتا، أو 0.8%، بعد أن هبطت 1.3% أمس الخميس.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا، بما يعادل 1%، إلى 72.14 دولار للبرميل، بعد أن سجل انخفاضا 0.8% عند التسوية في الجلسة السابقة.