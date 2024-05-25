ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 82.12 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة واحد بالمئة .

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو المقبل بـ 76 سنتا ووصلت إلى 82.12 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس ارتفاعا عند التسوية بنحو 73 سنتا لتصل إلى 81.84 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 77.72 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضا بنسبة 2.1 بالمئة. وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من يناير الماضي.

كما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع بـ 2.8 بالمئة.