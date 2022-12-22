ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 82 دولارا للبرميل

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي .

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54%، إلى 82.64 دولار للبرميل، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7% من الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.63%، إلى 78.78 دولار، وفقا لـ”رويترز”.

وقفزت عقود الخامين، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.