ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 84 دولاراً للبرميل

المناطق_الرياض

شهدت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً ، بسبب مخاوف من الركود الاقتصادي التي حذر منها خبراء في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (17) سنتا بنسبة ( 0.20%) لتسجل (84.63) دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار (57) سنتا بتسجل (79.26) دولار للبرميل.

وكان استطلاع صدر في قمة دافوس، توقع فيه ثلثا خبراء الاقتصاد في القطاعين الخاص والعام الذين شملهم الاستطلاع، حدوث ركود عالمي في 2023م، فيما قال (18%) ممن شملهم الاستطلاع أنه «محتمل للغاية».