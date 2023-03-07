ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 86 دولاراً للبرميل

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شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 86.58 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4% عند التسوية أمس الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 30 سنتا، أو 0.4%، بعد ارتفاعه 1% في الجلسة السابقة.

وتتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.