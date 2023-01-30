ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 87 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6% إلى 87.2 دولار للبرميل.

في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.22 دولار للبرميل مرتفعا 54 سنتا أو 0.7%.

وذكر مسؤول في مجال النفط، أن أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.

ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون باسم “أوبك+”، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعا افتراضيا في الأول من فبراير المقبل.