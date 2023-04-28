ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يلامس 79 دولارا للبرميل

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شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة، ارتفاعا طفيفا، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 62 سنتا، أو 0.79%، إلى 78.99 دولار للبرميل. وينقضي أجل هذه العقود اليوم الجمعة، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا، أو 0.6%، إلى 75:21 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت للتراجع هذا الأسبوع 3.8% وانخفض 9.1% في الأسبوعين الماضيين.

كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 3.8% هذا الأسبوع، ليصل انخفاضه على مدى أسبوعين إلى 9.4%.