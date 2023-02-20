ارتفاع إجمالي إيرادات مجموعة stc لعام 2022م مقارنة بعام 2021م بنسبة 7.02%

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أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2220م، مبينة ارتفاع إجمالي الإيرادات لعام 2022م بنسبة 7.02% مقارنة بعام 2021م لتصل إلى 67,432 مليون ريال، وارتفاع اجمالي الربح لعام 2022م بنسبة %10.65 مقارنة بعام 2021م ليصل إلى 37,393 مليون ريال.

وأوضحت أن الربح التشغيلي لعام 2022م ارتفع بنسبة %14.93 مقارنة بعام 2021م ليصل إلى 15,088 مليون ريال، كما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2022م بنسبة 9.80% مقارنة بعام 2021م ليصل إلى 25,079 مليون ريال، وارتفع صافي الربح لعام 2022م بنسبة 7.60% مقارنة بعام 2021م ليصل إلى 12,171 مليون ريال.

وبينت أنها ستوزع أرباح نقدية مقدارها 1,992.87 مليون ريال على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2022م، أي ما يعادل 0.40 ريال للسهم الواحد، مفيدة أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 6 / 8 / 1444 هـ الموافق 26 / 2 / 2023م والمقيدين في سجل مساهمي stc لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 24 / 8 / 1444هـ الموافق 16 / 3 / 2023م، مشيرة إلى أن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 17,821,798 سهماً حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022م

وتعليقاً على هذه النتائج، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، أن مجموعة stc عملت عام 2022 على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة من خلال التوسع في أعمالها الأساسية في المملكة والمنطقة والدخول في مجالات جديدة وواعدة، حيث سعت إلى تنويع الفرص الاستثمارية بإطلاق مجموعة من الشركات التابعة في مجالات مختلفة ومتنوعة منها الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية، وتتماشى هذه الاستثمارات مع رؤية المملكة 2030 التي ستسهم بتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم وستدعم كذلك ربحية المجموعة ونموها بشكل مستدام وبالتوافق مع رؤية المجموعة وإستراتيجيتها الطموحة (تجرأ 2.0).

وبين المهندس الوتيد، أن زيادة رأس مال stc خلال العام 2022م ليصبح 50 مليار ريال تعد من أكبر الزيادات لرأس المال في السوق المالية السعودية، وستدعم زيادة رأس المال المجموعة لتحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين من خلال تنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

وأفاد أن مجموعة stc كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة وبفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله، ماضية في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة (تجرأ 2.0) وتسعى لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة، مفيداً أن استثمارات المجموعة المتنوعة تجسد التزامها بهذه الإستراتيجية وتطلعها إلى توفير منظومة رقمية متكاملة لإثراء تجربة عملائها والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستكمالاً لدور المجموعة كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة، أعلنت مجموعة stc قيامها بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار استثماراً إضافياً، بالإضافة إلى 500 مليون دولار التي تم استثمارها مسبقاً، في صندوق اس تي في STV ، حيث يعد الصندوق أكبر شركة استثمار تكنولوجي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويؤكد هذا الاستثمار الإضافي رؤية مجموعة stc المستقبلية وإسهامها في مساعي التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يعكس توجه المجموعة لدعم والاستثمار في المشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تطلعاتنا لتطوير التقنيات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستمراراً لريادتها، نجحت مجموعة stc في المحافظة على المرتبة الأولى كأعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف “براند فاينانس جلوبال 500” للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم. وقد تضاعفت قيمة السمة التجارية للمجموعة خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ ارتفعت من 6.2 مليارات دولار في 2017م إلى 12.3 مليار دولار في 2022م، وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة سمتها التجارية في المملكة والشرق الأوسط.