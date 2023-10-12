ارتفاع التضخم في روسيا إلى 6 % في ظل تراجع قيمة الروبل

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ارتفع معدل التضخم في روسيا في سبتمبر إلى 6 %، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية “روستات” الأربعاء، في وقت تواجه موسكو أيضاً تراجعاً في قيمة الروبل.

وقالت وكالة روستات إن ارتفاع الأسعار بلغ 6 % مقارنة بـ5,5 % في أغسطس.

ويواجه الاقتصاد الروسي حزماً من العقوبات الدولية على خلفية الحرب مع أوكرنيا منذ أكثر من عام.

وأعلنت الحكومة الروسية في سبتمبر أنها ستقيّد مؤقتاً صادرات البنزين ووقود الديزل من أجل “استقرار” السوق المحلية، وسط ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض المناطق.

كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

ففي بورصة موسكو الأربعاء، بلغ سعر الصرف 100 روبل للدولار و106,5 روبل لليورو.

ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 12 % ثم إلى 13 %.