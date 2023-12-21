ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار الطلب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2036.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 0442 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2048.60 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.6 % إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 965.94 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 1200.73دولار.