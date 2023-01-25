ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م بنسبة (3.6 %)

المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم, نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر نوفمبر من عام 2022م.

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (113 مليار ريال) ، مقابلَ (109 مليارات ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال) ، بنسبة (3.6%).

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر نوفمبر 2022م بلغت (90 مليار ريال)، مقابلَ (81 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال)، بنسبة (11.1%).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022م (23 مليار ريال)، مقابلَ (28 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال)، بنسبة (17.9%).

في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022م (63 مليار ريال) ، مقابلَ (50 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال)، بنسبة (26.0 %).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.