ارتفاع العقود الآجلة لـ “برنت” إلى 86.61 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط الاثنين، منتعشة من خسائر تكبدتها في وقت سابق.

ويقيم المستثمرون خطط روسيا لخفض إنتاج الخام والمخاوف حيال الطلب في المدى القصير قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان 22 سنتًا، بما يعادل 0.3%، إلى 86.61 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.5%، إلى 80.14 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “مع عودة الصين للانفتاح سنرى المزيد من الطلب، ولدى روسيا وأوبك نفس المعروض أو أقل، أي أن الاتجاه صعودي”.

وكانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس، بواقع 500 ألف برميل يوميًا، أو نحو 5% من الإنتاج، ردًا على القيود الغربية على صادراتها والتي فرضت بسبب حربها على أوكرانيا.