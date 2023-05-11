ارتفاع تكاليف الاقتراض والتباطؤ الاقتصادي يحدان من نمو الوظائف في كوريا

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تراجع معدل نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال نيسان (أبريل) الماضي بعد تعاف قصير قبل شهر، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض والتباطؤ الاقتصادي مع حصول كبار السن على أغلب الوظائف.

وذكرت هيئة الإحصاء الكورية أن عدد العاملين في البلاد وصل خلال الشهر الماضي إلى 29.23 مليون عامل، بزيادة نحو 354 ألف عامل عن العام الماضي، وفقا لـ”الألمانية”.

وتباطأت الزيادة الشهرية للوظائف في كوريا لمدة تسعة أشهر متتالية حتى شباط (فبراير)، قبل أن تنتعش في آذار (مارس)، عندما ارتفع العدد بمقدار 469 ألفا على أساس سنوي.

في أبريل، انخفض معدل البطالة في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.8 في المائة. وقال مسؤول من هيئة الإحصاء في تصريحات أمس، “بينما يرتفع عدد العاملين بفضل الأنشطة الخارجية وارتفاع الطلب على خدمات تلقي الرعاية، إلا أن العدد ينمو بهامش أقل بسبب تراجع الصادرات”.

وبحسب القطاع، سجل مجال المطاعم وخدمات الإقامة 171 ألف وظيفة إضافية. كما ارتفعت الوظائف في مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بمقدار 148 ألفا خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، انخفض عدد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 97 ألف وظيفة ما يعكس ضعف صادرات البلاد. يمثل أكبر هبوط منذ انخفاض قدره 110 آلاف وظيفة في كانون الأول (ديسمبر).

إلى ذلك، قالت شركة “إس -أويل” إنها أطلقت مشروع “غود جوب دريم” لمساعدة الشباب الذين التحقوا بالجامعات بعد إكمال حمايتهم في مراكز رعاية الأطفال على البحث عن فرص عمل.

وفي إطار المشروع، قدمت الشركة تبرعا بقيمة 100 مليون وون لجمعية رعاية الطفل الكورية. وسيتم استخدام التبرع للإعداد الوظيفي والمشاركة في معسكر التوظيف والتوجيه الوظيفي لما مجموعه 20 شابا يستعدون للاعتماد على الذات. وقال مسؤول في الشركة إن الشركة ستكون داعما قويا لمساعدة الشباب الذين يستعدون للاعتماد على الذات أن يكونوا مواهب تنافسية.

وفي سياق الشأن الكوري، حافظت شركة سامسونج للإلكترونيات العملاقة في مجال التكنولوجيا على صدارتها كأكبر شركة في كوريا من حيث المبيعات في 2022، بينما تم إدراج 42 شركة حديثا في قائمة أفضل 500 شركة وفقا لما أعلنه موقع “سجل الرؤساء التنفيذيين” CEO Score لتتبع أداء الشركات الأربعاء.

واحتفظت سامسونج للإلكترونيات، الوحدة الرئيسة في مجموعة سامسونج الرائدة، بالمركز الأول العام الماضي حيث سجلت 302.2 تريليون وون (228 مليار دولار) مبيعات. وظلت شركة هيونداي موتور الرائدة في صناعة السيارات، الوحدة البارزة في مجموعة هيونداي موتور العملاقة، في المركز الثاني مع مبيعاتها عند 142.5 تريليون وون. وصعدت شركة كيا، ثاني أكبر شركة في صناعة السيارات إلى المركز الثالث من المركز الخامس في 2021، حيث سجلت 86.6 تريليون وون في المبيعات.

واحتلت شركة إل جي إلكترونيكس المرتبة الرابعة وتليها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية وشركة هانهوا وشركة التكرير الرئيسة جي إس كالتيكس.