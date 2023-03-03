ارتفاع جديد في أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمؤشرات انتعاش اقتصادي قوي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وسط تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً قدره 44 سنتاً أو 0.5 % لتصل إلى 84.75 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتاً أو 0.6 % لتصل إلى 78.16 دولار للبرميل عند التسوية.

ويتوقع أن تُسجل واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي مستوى قياسياً مرتفعاً هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار المنخفضة.