ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى “26,257” شهيدًا و”64,797″ مصابًا

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.