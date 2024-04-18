ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان إلى 63 قتيلاً

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان المستمرة منذ الجمعة الماضية إلى 63 قتيلاً.

وذكرت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم:” معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار المباني بسبب السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مضيفة أن عشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا أيضاً في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين تضرر 1370 منزلا “ً.

وأضافت أن فرق الإغاثة تواصل جهودها لمساعدة المتضررين من الفيضانات في أقاليم البنجاب وبلوشستان وخيبر بختونخواه، مشيرة إلى أن البلاد تشهد موجة غير اعتيادية للأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.