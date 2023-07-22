ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 101 قتيل

المناطق_متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا الحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية في باكستان إلى نحو 101 قتيل و180 مصاباً.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية في أحدث بيان لها أن إقليم البنجاب يعد الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، خلال موسم الأمطار الذي بدأ منذ الخامس والعشرين من يونيو الماضي ومستمر حتى الآن في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن البنجاب شهد 57 حالة وفاة و118 إصابة، بالإضافة إلى تدمير 53 منزلا إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإقليم، يليه إقليم خيبر بختونخواه الذي شهد 25 وفاة، ثم إقليم السند الذي سجل 10 حالات وفاة، وإقليم بلوشستان الذي توفيه فيه 6 أشخاص، بينما توفي 3 أشخاص في شطر كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية.