ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع في مسجد بباكستان إلى 93 قتيلاً

المناطق_متابعات

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس مسجداً في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 93 قتيلاً مع وجود 221 مصاباً وفق ما أكد مسؤولون باكستانيون اليوم.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى “ليدي ريدينغ” الرئيسي في بيشاور في تصريح أن المزيد من الجثث وصلت إلى المستشفى خلال الساعات الماضية والتي تم انتشالها من تحت الأنقاض في المسجد الذي انهار جزء منه بسبب الانفجار.

يُذكر أن الشرطة الباكستانية تواصل التحقيق حول كيفية نجاح الانتحاري من دخول المسجد الذي يقع وسط مجمع للشرطة ومقرات حكومية في مدينة بيشاور، كما رفُع مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام آباد ومعظم المدن الباكستانية تحسباً لوقوع أي أعمال إرهابية أخرى.