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ارتفاع حصيلة ضحايا الثلوج الكثيفة شمال اليابان إلى 17 قتيلا و90 مصابا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 9:42 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلن مسئولو إدارة الكوارث في اليابان اليوم الإثنين، أن الثلوج الكثيفة في مناطق متفرقة من البلاد تسببت في مقتل 17 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 90 آخرين، بينما أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث قولها إن زيادة تساقط الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد تسببت في ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 شخصا والمصابين إلى 93 شخصا، وذلك حتى صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي لليابان.

وقد تسبب تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي في تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة وتأخير خدمات التوصيل وسقوط عشرات الضحايا.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 ديسمبر 2022 - 9:42 صباحًا
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shimaa mohamed

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