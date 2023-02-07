ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلاً

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، أمس، إلى 3381 قتيلاً.

وقال مدير عام إدارة الكوارث والطوارئ التركية أورهان تتار، في مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى بلغ 3381 شخصًا بعد انتشال جثث جديدة من تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة، كما وصل عدد المصابين إلى 20436، مضيفاً أن عدد المباني المنهارة بلغ 5775، في وقت تلقت فيه إدارة الكوارث والطوارئ بلاغات بانهيار أكثر من 11 ألف مبنى آخرين يتم التأكد منهم.

يُذكر أن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا.