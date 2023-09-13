ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل

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ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل وفق آخر إحصائية صدرت.

وقال المسؤول الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أمس :” إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة” .

وأكد أبولموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.