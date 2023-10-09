ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 560 قتيلاً

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قتل 560 مواطناً بينما جرح 2900 في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي؛ وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، وذلك في اليوم الثالث من التصعيد بين الدولة العبرية و«حركة حماس».

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت الوزارة إنه «تم إحصاء أكثر من 65 شخصاً إضافياً في عداد القتلى، مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 560 شخصاً، بينما أصيب أكثر من 2900 شخص بجروح».

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم صرح بأن إسرائيل«تصعد من عدوانها وحربها على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة».

وذكر البزم أن «جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والكثير من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال».