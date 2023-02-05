ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس.

وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة. وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث :” إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة”.

وأعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة “لا أروكانيا” بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.

ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.