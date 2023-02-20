ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 47 ألف شخص

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ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال جنوب تركيا إلى 41020 شخصا، حسبما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

كما بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا 5900 شخص، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلدين إلى نحو 47 ألف شخص.

ويباشر فريق الإنقاذ السعودي مهامه في إنقاذ ومساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وفق أعلى المعايير، وبجهود عناصر مدربة وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث وتقديم الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة وخارجها

يضم الفريق نخبة من المنقذين والأطباء والمهندسين والمسعفين ومشرفي وسائل البحث وفنيي الصيانة وفنيي أنظمة الاتصالات و مختصين بالأمن والسلامة.

ويقسم الفريق إلى أقسام الإدارة والعمليات والدعم اللوجستي والدعم الطبي ووحدة وسائل البحث، ويواصل جهوده إيماناً بالدور الإنساني ومهامه المكلف بها.