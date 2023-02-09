ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 12 ألف قتيـل

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ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضـرب تركيا وسوريا، إلى أكثر من 12 ألف قتـيل بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في البلدين المنكوبين.

وأفاد مسؤولون أتراك بأن عدد ضحايا الزلزال في المناطق العشر المنكوبة بلغ 9057 قتيـلاً، فيما أشار مسعفون في سوريا إلى وصول عدد الـقتلى إلى 2992 شخصاً، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى 12049 قتيـلاً.

وشهد الجنوب التركي والمحافظات الواقعة شمال غرب سوريا، زلزالاً عنيفاً بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، على عمق يصل إلى 10 كيلومترات، ما أسفر عن مقـتـل وإصابة وتشريد الآلاف في البلدين.